Граждан оградили от несанкционированной Луны

Центр гражданского содействия из Иркутской области обратился в прокуратуру с жалобой на запрет «публичного мероприятия в форме наблюдения Луны в телескопы». В рамках всемирной акции «Ночь тротуарной астрономии» организация планировала установить в городе Усть-Кут два телескопа, чтобы прохожие могли посмотреть на звездное небо. Городские чиновники сначала одобрили мероприятие, но потом отозвали разрешение. Организаторам сообщили, что акцию запретил местный отдел ФСБ — из опасения, что рядом с телескопами будут раздавать «агитационную продукцию». В соседних городах чиновники заявляли, что наблюдение за небом вообще не требует согласования.

Директор Центра гражданского содействия Алексей Тупицын рассказал “Ъ”, что обратился в прокуратуру с жалобой на администрацию Усть-Кута. «Мы попросили надзорный орган проверить законность отказа нам в проведении неполитического мероприятия»,— сказал “Ъ” господин Тупицын.

По его словам, 21 марта Усть-Кут планировал присоединиться к акции «Всемирная ночь тротуарной астрономии». 15 лет назад Иркутск стал первым российским городом, поддержавшим мероприятие. В регионе его организуют Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество. Алексей Тупицын рассказал, что они с коллегами собирались установить два личных телескопа в центре Усть-Кута — между речным и железнодорожным вокзалами. «Мы договорились с одним из магазинов, что от него подключим технику»,— добавил он.

Организаторы направили уведомление о проведении акции в администрацию Усть-Кута, но получили отказ: «Было указано, что уведомление подано поздно, мы сорвали сроки согласования».

Тогда Иркутский планетарий прислал своим усть-кутским коллегам копии ответов из администраций Иркутска, Ангарска, Нижнеудинска. У чиновников этих городов возражений по поводу мероприятия не было. «Я принес эти копии в мэрию, и акцию нам разрешили. Но в субботу пришел еще один ответ, в котором говорилось, что согласие отменяется. Я позвонил в администрацию, и мне сообщили, что у местного отдела ФСБ есть информация, что мы планируем раздавать на акции агитационные материалы»,— рассказал господин Тупицын. Он пояснил, что поначалу планировались буклеты с информацией о Луне, но «мы их даже не получили».

Пресс-секретарь Иркутского планетария Евгения Скареднева сообщила “Ъ”, что при согласовании акции в Иркутске и Ангарске выяснилось, что согласование как таковое и не требуется. «Мы получили ответы от мэрий этих городов, и в них говорилось, что наше мероприятие не подпадает под определение массовых и согласование не требуется вообще. Главное, чтобы соблюдались санитарные требования в связи с угрозой распространения коронавируса»,— сказала она. Евгения Скареднева также сообщила, что препятствий при организации «ночи астрономии» не возникало и все предыдущие годы.

«Это мероприятие даже близко не предполагает никаких политических активностей»,— добавила госпожа Скареднева.

Центр гражданского содействия — это правозащитная организация, зарегистрированная в 2013 году в Усть-Куте. В 2017 году между центром и уполномоченным по правам человека в Иркутской области было подписано соглашение о сотрудничестве в вопросах правового просвещения населения, консультирования по защите и соблюдению прав и свобод человека.

Екатерина Еременко, Иркутск