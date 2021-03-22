«Т Плюс» претендует на вторую концессию по теплосетям Дзержинска

ПАО «Т Плюс» готово взять в концессию тепловые сети Дзержинска в Нижегородской области, не вошедшие в действующее концессионное соглашение, подписанное в 2018 году. Новое соглашение распространится на 1221 участок сетей тепло- и водоснабжения протяженностью свыше 76 км, утвержденные городской думой в январе, сообщили в компании.

Как уточнил директор нижегородского филиала «Т Плюс» Александр Фролов, речь идет о тепловых сетях, подключенных к разным котельным. В то время как действующая концессия включает в себя квартальные и распределительные сети от Дзержинской ТЭЦ. «Мы готовы выступить в роли концессионера по всем представленным в перечне объектам и в дальнейшем выполнять на них необходимые ремонтно-профилактические работы, чтобы обеспечивать бесперебойное теплоснабжение подключенных к ним потребителей, а также инвестировать средства в их модернизацию. В свою очередь, приняв в эксплуатацию все тепловые сети города, “Т Плюс” сможет выйти с предложением о переходе Дзержинска в ценовую зону теплоснабжения», — отметил господин Фролов.

Переход на тарифообразование по методу «альтернативной котельной» позволит «Т Плюс» вкладывать полученные от инвестиционных проектов средства в модернизацию теплового хозяйства. Это позволит обновить сети без повышения тарифов для потребителей. На ценовую модель рынка тепла перешли Ульяновск, Оренбург, Самара, Владимир и другие города присутствия компании, подчеркнули в «Т Плюс».

Добавим, действующее концессионное соглашение с «Т Плюс» по теплосетям Дзержинска подписано в 2018 году на 30 лет. Компания инвестирует в модернизацию муниципальных квартальных и распределительных сетей отопления и горячего водоснабжения (ГВС) 8,6 млрд руб. В 2016 году «Т Плюс» получила в концессию на 30 лет теплосети и объекты ГВС Кстовского района.

Владимир Зубарев