При строительстве дорог на Кубани не освоено 1,5 млрд рублей

В рамках государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в прошлом году не было освоено 1,5 млрд руб. из регионального бюджета. При этом 1 млрд из этих средств приходится на дороги регионального или межмуниципального значения. В результате не были введены в эксплуатацию семь объектов дорожного строительства и реконструкции. Итоги реализации госпрограмм в 2020 году обсудили на планерке в Законодательном собрании края.

Также не все выделенные деньги были использованы по программе «Развитие здравоохранения». В частности, не освоены федеральные средства на закупку оборудования для корпуса детской клинической больницы. «Объект строится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Не закуплено немонтируемое технологическое оборудование, а его стоимость, полагаю, выросла», - отметил спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Около 44 млн руб. не освоены на закупках оборудования для новых детсадов. Средства выделялись краевому министерству образования в июле, а муниципалитеты их получили только в декабре.

«Пандемия не должна стать оправданием для нереализованных мероприятий. Находясь в равных условиях, кто-то смог выполнить поставленные задачи, а кто-то не справился. И это несмотря на неплохую в целом динамику», - рассказал Юрий Бурлачко.

Андрей Ульченко