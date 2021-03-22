Искусство самопознания

О том, как реализовать на нескольких площадках города проект, объединивший психологию и искусство, рассказала автор и организатор фестиваля — психолог Анна Панюта.



— Что такое psyart-фестиваль*. В чем его суть?

— «Смотреть и видеть» — это фестиваль-тренинг, суть которого находится на стыке психологии и искусства. Каждый его этап направлен на то, чтобы зритель лучше узнал и понял себя: через иммерсивную выставку, через спектакль, через погружение — увидел свои истории, прочувствовал свою жизнь благодаря изучению картин и скульптур, выполненных в разных стилистических решениях.

— Как родилась идея фестиваля?

— За время своей пятнадцатилетней профессиональной деятельности я перепробовала много форматов работы с людьми. Раньше мне не хватало практики и некоторых пазлов, чтобы увидеть картину проекта целиком, сделать что-то масштабное, но в то же время понятное и эффективное. Можно сказать, я собирала эти пазлы с 20 лет. Видимо, время пришло. Примерно полтора года назад у меня сформировалось представление о том, что же за проект я хочу реализовать. Я понимала, что психологию и искусство можно совместить так, как не делает никто. К тому моменту я погрузилась в теорию архетипов, разработанную американским ученым Кэрол Пирсон. На русский язык переведена всего лишь одна ее книга, и та с упором на маркетинг, само же знание значительно шире. Изучив американские издания, я убедилась, что архетипы применимы, наверное, во всех сферах нашей жизни: в развитии личного бренда, в осознании наших ролей в социуме, в понимании себя, своего жизненного пути и окружающих и даже в стиле одежды. Мне хотелось донести эту концепцию до нашей публики, используя изобразительное искусство как образный инструмент. Следующим этапом стал поиск художников, творчество которых могло бы быть определенным «проводником» в эту теорию. Такими людьми стали Анастасия Маслакова и София Грекова-Прохоренко. Мы обсудили идею, к которой впоследствии подключилась продюсер Анастасии и в конце всего проекта «Смотреть и видеть» Анна Лагунова. Далее, мы пришли к пониманию, как именно это можно организовать. И я очень благодарна всем участникам фестиваля за то, что мои идеи были реализованы лучшим образом.

— Расскажите о формате фестиваля: где он проходит, на каких площадках, что ждет зрителя?

— Первый этап уже стартовал — в УрГАХУ открылась выставка работ студентов вуза, которые они написали после моих мастер-классов по психологии. Это 12 работ — по одной на каждый архетип. Эта тема вызвала колоссальный интерес среди студентов, мы получили более 50 заявок. Художники-кураторы и проректоры проводили конкурс, выбирали лучшие. Скоро эти картины «переедут» в ТЦ МЕГА (там официальное открытие пройдет 26 марта). Это тоже важный шаг: нам хотелось дать возможность молодым художникам проявить себя и реализовать свой талант. Этот проект имеет социальную значимость и несет большой вклад в креативную индустрию Урала.

Работы студентов-художников можно будет купить, рядом с каждой картиной, представленной в торговом центре МЕГА, будет размещен QR-код, ведущий на страницу аукциона

Основной этап psyart-фестиваля пройдет с 25 марта по 4 апреля в галерее «Синара Арт» на первом этаже «Синара Центра», где будут представлены работы Анастасии Маслаковой и скульптора Софьи Грековой-Прохоренко. Начнется все с официального открытия с презентацией фильма-рассказа об архетипах, который мы сняли в ходе работы над проектом. Мне очень важно, чтобы зритель понял эту тему, получил базовые знания о теории. Дальше мы переходим непосредственно к выставке. Ее следует обойти по кругу, по часовой стрелке, это будет так называемый «Путь героя»: зритель проходит этапы своего становления — из детства в юношество, во взрослый возраст, в зрелый. Все дальше и дальше совершая путешествие по своей жизни, изучая свои роли, грани своей личности. Ведь в каждой скульптуре, в каждом персонаже картины мы видим себя: что-то откликается больше, значит, эти роли в нас проявлены ярко; что-то меньше, значит, проявлены слабо; что-то может даже вызвать неприязнь, значит, эти роли являются нашими тенями. В них — наш скрытый потенциал, возможности для роста. Такая «арт-терапия» позволяет понять, в правильном ли направлении мы движемся по жизни, открыто ли смотрим в лицо своей истинной сущности, не носим ли определенные социальные маски, которые порождают фальшь. Возле каждого произведения зритель увидит подпись-пояснение с описанием архетипа, чтобы общее представление стало наиболее полным.

В рамках фестиваля выпущена книга-каталог «Какой историей ты живешь?», в которой будут размещены фотографии картин и скульптур с подробным описанием каждого архетипа

— Что еще предусматривает программа фестиваля?

— Ежедневно будут проходить иммерсивные экскурсии, где я буду рассказывать о каждой картине, о каждом архетипе. Также предусмотрены мои психологические мастер-классы и практические тренинги. Особенность этих тренингов в том, что они проходят в галерее, то есть посетитель сильнее погружается в контекст и имеет возможность сразу сделать шаг к себе настоящему — сама среда поможет ему в этом. В рамках одной встречи мы будем с каждым зрителем говорить о теневых сторонах его личности, его «скелетах в шкафу». Именно они отнимают у нас энергию, что в конечном счете приводит к упадку сил, эмоциональному выгоранию и глобально — к тому, что мы не реализуем свои таланты. Я же предлагаю признать их и перевести в потенциал, перевоплотить их в свою сильную сторону. В рамках другого тренинга мы выявим все роли, которые играем в жизни, и поймем, какие из них эффективные, а какие — нет. Каждая встреча будет посвящена архетипам, но будет рассматривать их с разных сторон. Скажу сразу, я не любитель больших залов, мне важна индивидуальная работа, поэтому на тренингах будет всего мест по 15.

— Какие еще мероприятия запланированы, помимо психологических?

— Это будут творческие встречи с авторами работ — Анастасией Маслаковой и Софьей Грековой-Прохоренко. Для студентов будет проведена бесплатная лекция от продюсера фестиваля Анны Лагуновой на тему «Творчество как бизнес».

— Уже сейчас ведутся разговоры о социальной значимости проекта. Расскажите об этом подробнее.

— Действительно, еще одна задача фестиваля — это рассказать о способах развития креативной индустрии, именно поэтому в качестве партнеров мы привлекли клуб OPORA WOMAN: Александра Шереметьева организует «креативный стол» с участием представителей власти, образования и бизнеса. Наша задача подчеркнуть, что креативную индустрию создают люди, которые от слов переходят к делу, которые смело идут на определенные риски и достигают результатов.

— Заявлено, что кульминацией проекта будет премьерный для Екатеринбурга показ спектакля «Лилит» танцевального проекта «Солянка», ставшего лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» в 2020 году. Как он поддерживает тему фестиваля?

— Все просто — спектакль архетипический. Он затрагивает тему, которую мы будем обсуждать на мастер-классах. Это спектакль про первую женщину — жену Адама Лилит, который поднимает очень дерзкие и спорные темы, и не все будут согласны с тем, что увидят. Это то, что обычно непринято обсуждать. Самыми счастливыми зрителями будут те, на мой взгляд, кому не понравится: они откроют для себя нечто такое, что обычно не хочется замечать, в том числе и в себе. И именно в этом будет их ощутимый личностный рост. Спектакль будет показан при поддержке интеллектуального клуба Анны Лагуновой Salon100, который поддержал постановку в рамках конкурсной программы «Золотой маски». Мы давно хотели показать «Лилит» в Екатеринбурге, но нужен был контекст: сама постановка длится полчаса, затрагивает серьезные темы, вызывает протест… Словом, прекрасно вписывается в формат фестиваля.

— Какую реакцию публики на фестиваль вы ожидаете?

— У меня нет ожиданий. Это тот проект, который я не могла не реализовать в своей жизни. Он уже случился. У меня есть задача донести зрителю главную мысль: «живите себя», то есть проживайте полноценно всю гамму чувств и своих проявлений в жизни. Наслаждайтесь этим.

Я понимаю, что те, кто захотят, придут и возьмут то, что мы даем. А те, кто не захотят, просто пройдут мимо…

— Есть ли в планах сделать фестиваль ежегодным?

— Ко мне уже обращаются с предложениями проводить это событие регулярно, и не только в Екатеринбурге, но и в других городах, в том числе в Москве.

* Фестиваль, объединяющий психологию и искусство