Специалист по документообороту

Требования:
- Высшее образование;
- Опыт работы в крупных компаниях с большим документооборотом (приветствуется);
- Знание программ: Word, Outlook, 1С (приветствуется);
- В личном плане: коммуникабельность, ответственность, исполнительность;
- Готовность работать в режиме многозадачности.
Обязанности:
- Подготовка расходных и доходных договоров;
- Осуществлять подготовку необходимых документов (для конкурсной комиссии, приказов, распоряжений и т.п.);
- Согласование и подписание документации;
- Обеспечивать прием, учет, контроль исполнения и сохранность принимаемых документов;
- Отвечать на запросы, письма;
- Ведение учета доходных и расходных документов;
- Формирование отчетов.
Какие условия мы предлагаем:
- Работа в крупной и стабильной компании;
- Официальное оформление;
- График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00, выходные — суббота и воскресенье;
- Офис находится в пешей доступности от метро «Деловой центр»;
- З/П 60 000 руб.