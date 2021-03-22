22 марта, понедельник
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Специалист по документообороту

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Требования:


  • Высшее образование;
  • Опыт работы в крупных компаниях с большим документооборотом (приветствуется);
  • Знание программ: Word, Outlook, 1С (приветствуется);
  • В личном плане: коммуникабельность, ответственность, исполнительность;
  • Готовность работать в режиме многозадачности.

Обязанности:


  • Подготовка расходных и доходных договоров;
  • Осуществлять подготовку необходимых документов (для конкурсной комиссии, приказов, распоряжений и т.п.);
  • Согласование и подписание документации;
  • Обеспечивать прием, учет, контроль исполнения и сохранность принимаемых документов;
  • Отвечать на запросы, письма;
  • Ведение учета доходных и расходных документов;
  • Формирование отчетов.

Какие условия мы предлагаем:


  • Работа в крупной и стабильной компании;
  • Официальное оформление;
  • График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00, выходные — суббота и воскресенье;
  • Офис находится в пешей доступности от метро «Деловой центр»;
  • З/П 60 000 руб.
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