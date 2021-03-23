Чиновники оградили Усть-Кут от астрономии

Центр гражданского содействия, которому власти города Усть-Кута отказали в проведении «публичного мероприятия в форме наблюдения Луны в телескопы», обратился в прокуратуру с жалобой. Усть-Кут впервые должен был присоединиться к всемирной акции «Ночь тротуарной астрономии», которую в этом году поддержали уже более десяти населенных пунктов Иркутской области. В ходе акции прохожим предлагается посмотреть на звездное небо через установленные прямо на улицах телескопы. Из неофициального разговора с чиновниками организаторы узнали, что акцию запретил местный отдел ФСБ, решивший, что на мероприятии будет раздаваться некая агитационная продукция.

О том, что некоммерческая организация «Центр гражданского содействия» обратилась в прокуратуру с жалобой, „Ъ” рассказал ее директор Алексей Тупицын. «Мы попросили надзорный орган проверить законность отказа нам в проведении неполитического мероприятия», — сказал господин Тупицын.

«Всемирная ночь тротуарной астрономии» проходит во многих городах мира. Прохожим предлагается посмотреть на звездное небо через установленные на улицах телескопы. Усть-Кут планировал присоединиться к акции, которая в Иркутской области проводится с 2007 года. 15 лет назад Иркутск стал первым российским городом, поддержавшим мероприятие. В регионе его организуют Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество. В этом году акция проходила 21 марта.

Как сообщил „Ъ” Алексей Тупицын, организаторы собирались установить два личных телескопа на площадке в центре Усть-Кута между речным и железнодорожным вокзалами. «Мы договорились с одним из магазинов, что от него подключим технику», — сказал он. В администрацию Усть-Кута организаторы направили уведомление о проведении акции и получили отказ. «В нем было указано, что уведомление подано поздно, мы сорвали сроки согласования», — сообщил господин Тупицын. Тогда Иркутский планетарий прислал усть-кутским коллегам копии ответов из администраций Иркутска, Ангарска, Нижнеудинска. Мэрии этих городов не возражали против проведения мероприятия. «Я принес эти копии в мэрию, и акцию нам разрешили. Но в субботу пришел еще один ответ, в котором говорилось, что согласие отменяется. Я позвонил в администрацию, и мне сообщили, что у местного отдела ФСБ есть информация, что мы планируем раздавать на акции агитационные материалы», — рассказал господин Тупицын. Он пояснил, что планировались раздавать буклеты с информацией о Луне, о ее фазах, но «их даже не получили».

Пресс-секретарь Иркутского планетария Евгения Скареднева рассказала, что при согласовании акции в Иркутске и Ангарске выяснилось, что этого и не требуется. «Мы получили ответы от мэрий этих городов, и в них говорилось, что наше мероприятие не подпадает под определение массовых и согласование не требуется вообще. Главное, чтобы соблюдались санитарные требования в связи с угрозой распространения коронавируса», — сказала она. Евгения Скареднева также сообщила, что препятствий при организации ночи астрономии не возникало все предыдущие годы. «Это мероприятие даже близко не предполагает никаких политических активностей», — добавила она.

Центр гражданского содействия — правозащитная организация, зарегистрированная в 2013 году в Усть-Куте. В 2017 году между Центром и уполномоченным по правам человека в Иркутской области было подписано соглашение о сотрудничестве в вопросах правового просвещения населения, консультирования по защите и соблюдению прав и свобод человека.

Екатерина Еременко