На Урале мать и сына осудили за разбойные нападения на пожилых людей

Свердловский областной суд вынес приговор пенсионерке Нине Мудрых и ее сыну Александру Соломеину, которых в зависимости от роли признали виновными в убийстве и разбойных нападениях на пожилых женщин, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Суд приговорил Александра Соломеина к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Нину Мудрых — к пяти годам колонии общего режима.

Осужденные совершали преступления с 2016 по 2019 год. Суд установил, что Нина Мудрых, работая сиделкой у пожилых женщин, втиралась к ним в доверие и узнавала о наличии ценных вещей. В 2016 году она узнала, что у пожилой хозяйки квартиры на ул. Шаумяна может находиться крупная денежная сумма. Мудрых предложила своему сыну украсть деньги. Летом 2016 года Александр Соломеин с помощью матери проник в квартиру и, пытаясь узнать, где спрятаны деньги, избил пожилую женщину утяжеленным шлангом. Однако потерпевшая успела выбежать из квартиры и позвать на помощь, а осужденный скрылся.

В декабре 2018 года осужденные снова совершили нападение на ту же женщину. По версии суда, хозяйка квартиры не знала, что ее сиделка была причастна к нападению. Чтобы узнать, где спрятаны деньги, Александр Соломеин пытал женщину электрошокером. Когда Соломеин не смог найти деньги, он убил пенсионерку и поджог квартиру, причинив ущерб на сумму 265 тыс. руб.

Позднее, в декабре 2019 года, осужденные совершили еще одно разбойное нападение на другую женщину, у которой Нина Мудрых также работала сиделкой. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, мать и сын жестоко избили женщину, а затем похитили 165 тыс. руб., мобильный телефон и банковскую карту, с которой удалось снять еще 8,5 тыс. руб.

В зависимости от роли суд признал Александра Соломеина и Нину Мудрых виновными по ч. 2 ст. 105 (убийство, сопряженное с разбоем), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 162 (пособничество в разбое), ч. 2, 3, 4 ст. 162 (разбой, группой лиц по предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч. 2 ст. 161 (грабеж) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшие причинением значительного ущерба, совершенные путем поджога). Приговор в законную силу еще не вступил.

Михаил Мананников