Суд Новороссийска лишил родительских прав осужденную за избиение собственного сына

Приморский районный суд Новороссийска лишил родительских прав осужденную за истязание собственного сына женщину, а также постановил взыскать с нее алименты на содержание несовершеннолетнего мальчика. Истцом в интересах шестилетнего ребенка выступило городское управление по вопросам семьи и детства.

Ранее мать уже была осуждена за истязание и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженном с жестоким обращением, на три года и один месяц общего режима.

Как сообщают в краевом суде, в апреле 2020 года в закрытой затопленной квартире на территории Новороссийска был обнаружен ребенок со следами побоев на теле. Оказалось, что над ребенком издевалась собственная мать. В январе 2021 года женщину приговорили к тюремному сроку. В прошедшем накануне судебном разбирательстве она принимала участие посредством видео-конференцсвязи.

Как писал “Ъ-Кубань”, в апреле прошлого года в квартире, где жил мальчик, началось затопление. Ребенок находился там один, на его теле были многочисленные ушибы. Мальчика изъяли из семьи и доставили в больницу. Дело об избиении мальчика матерью взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Дмитрий Михеенко