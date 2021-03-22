Волгу в Ярославле продолжают защищать от нефти бонами

В Ярославле на участке реки Волги, где в воду попадают нефтепродукты, по-прежнему стоят специальные боновые заграждения, установленные 19 марта для того, чтобы не допустить распространения вниз по течению масляного пятна, сообщили "Ъ-Ярославль" в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Ярославской области.

«Боновые ограждения для предотвращения распространения нефтепродуктов до сих пор установлены. На месте осуществляется дежурство городского спасательного отряда»,— уточнили в учебном центре.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что по данным регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, в стоках в Волгу загрязненной жидкости в промзоне в Дзержинском районе города, выявлено превышение допустимого уровня нефтепродуктов в 1,5 раза.

Ранее мэр Ярославля Владимир Волков сообщил, что поиск виновного в загрязнении Волги ведет сотрудники управления Росприроднадзора, Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры и департамент городского хозяйства мэрии Ярославля. По словам главы города, проверка установила, что нефтепродукты попадают в реку из промышленного ливневого коллектора в районе Ярославской ТЭЦ-1. Для того чтобы выяснить, откуда попадают нефтепродукты в коллектор, сотрудниками департамента городского хозяйства совместно со специалистами лаборатории Роспотребнадзора проводятся обследования всех ливневых колодцев, ведущих в данный коллектор.

"Ъ-Ярославль" рассказывал о том, что на Волге в районе городского водозабора, снабжающего питьевой водой Кировский и Ленинский районы Ярославля, обнаружены нефтяные пятна. Об этом на прошлой неделе написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» местный житель Артур Баринов. Жидкость маслянистого цвета была обнаружена в районе сбросного коллектора на Полушкиной роще. Пробы воды из Волги были переданы в региональное управление Росприроднадзора.

Дарья Сабаева