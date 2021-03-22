На Дону в естественную среду выпустили 30 оленей

В Верхнедонском районе Ростовской области в марте текущего года на волю были выпущены 30 особей оленя европейского, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии региона.

«Еще долгое время они будут подкармливаться на специальных площадках для более успешной адаптации. Параллельно животные будут сами добывать себе пищу»,— говорится в сообщении. Отмечается, что в прошлом году были выпущены 84 особи оленя европейского, 16 особей оленя пятнистого, 80 особей лани, около 4,3 тысячи голов утки, 100 особей зайца и 117 голов фазана.

Наталья Шинкарева