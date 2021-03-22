В Сочи на участке федеральной дороги из-за оползня установлен реверсивный режим

На федеральной автомобильной дороге А–147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия рядом с поселком Уч-Дере в результат оползня оказались повреждены проезжая часть и габионная стена, сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор «Черноморье». На поврежденном участке трассы организован реверсивный порядок движения автотранспорта.

В результате оползневых процессов произошла просадка трассы глубиной до 3 м, длиной до 15 м и шириной до 4 м. Скорость движения транспорта в режиме реверса ограничена до 20 км/ч. В настоящее время на данном участке федеральной трассы, не имеющем альтернативного объезда, управление федеральных автодорог «Черноморье» готовит ввод режима объектового ЧС. На месте активизации оползня работают специалисты дорожных и проектных организаций, дежурит техника. Пострадавших в результате оползня нет.

Анна Перова, Краснодар