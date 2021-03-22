Председатель комиссии из Чусового может войти в состав крайизбиркома

Завершился приём документов на выдвижение новой кандидатуры в члены избирательной комиссии Пермского края. По информации “Ъ-Прикамье”, в комиссию может войти председатель Чусовской ТИК Анна Юшкова. Ее кандидатура предложена Ассоциацией юристов Пермского края. Ожидается, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подпишет указ о назначении госпожи Юшковой к началу апреля.

Анна Юшкова является одним из наиболее опытных председателей ТИК, работает в системе комиссий с 2007 года, а с 2012 возглавляет Чусовской терризбирком. Ранее крайизбирком покинула Марина Ермашева, таким образом, одно место в комиссии стало вакантным. При этом госпожа Ермашева продолжит работать в избирательной комиссии Перми на должности заместителя председателя.

По информации “Ъ-Прикамье”, госпожа Юшкова после перехода в краевую комиссию, вероятно, займёт вакантное место члена крайизбиркома на постоянной основе. Эта ставка освободилась более года назад в связи с переходом Татьяны Любарской на должность секретаря крайизбиркома. По информации собеседников “Ъ-Прикамье”, замена Марины Ермашевой на Анну Юшкову – плановая ротация, инициированная председателем крайизбиркома Игорем Вагиным. Тем самым, он планирует усилить работу по подготовке выборов в Госдуму и краевое заксобрание, а также организации выборов в Пермскую думу.