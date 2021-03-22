Курганская область до конца недели получит 7,4 тыс. доз вакцины от COVID-19

До конца этой недели в Курганскую область поступит 7420 комплектов доз вакцины «Спутник V». Этого достаточно, чтобы поставить прививки жителям, записавшимся на вакцинация, сообщает пресс-служба правительства региона. Всего в листе ожидания на 22 марта 4311 человек.

На сегодня полностью завершили иммунизацию более 22,3 тыс. жителей Курганской области. Еще более 30,5 тыс. получил первый компонент. По словам главного внештатного эпидемиолога Оксаны Сагайдак, размер партий, которые получают региону, напрямую зависит от количества жителей и объемов производства вакцины.