Нижегородские военнослужащие отработали захват города с помощью SMS-рассылки

Военнослужащие разведывательной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) на полигоне в Мулино (Нижегородская область) отработали технику захвата населенного пункта с помощью рассылки SMS-сообщений и сбрасывания листовок. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

С помощью беспилотников разведчики рассылали условному противнику сообщения с призывами сложить оружие. Также над «захваченным городом» сбросили более 1 тыс. шт. листовок с антитеррористическими материалами. Переговоры с условным противником длились час, в результате он сложил оружие и не оказал сопротивления.

В учениях приняли участие более 300 разведчиков, они задействовали более 50 единиц военной и специальной техники.

Анастасия Еремина