Сенатор Сергей Лукин: Необходимо ужесточить ответственность за сознательное нарушение закона при самовольном строительстве

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В Совете Федерации состоялось заседание Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса на тему: «Самовольные постройки – проблемы и пути их решения».

- Возведение самовольных строений, в дальнейшем подлежащих сносу или приведению в соответствие с установленными требованиями по решению суда, является широко распространенной проблемой. Согласно экспертным оценкам, количество таких объектов в России в настоящее время превышает 50 тысяч, - отметил сенатор от Воронежской области Сергей Лукин, принявший участие в обсуждении.

Причину сложившейся ситуации участники дискуссии видят в том, что действующее законодательство не ставит надежного заслона самовольному строительству. Высказанные предложения по возможным законодательным новациям отразили всё многообразие мнений – от рекомендаций усилить полномочия надзорных органов и меру ответственности нарушителей до призывов «амнистировать» отдельные самострои – то есть легализовать их в упрощенном порядке.

- Относясь к самовольным постройкам излишне лояльно, не спровоцируем ли мы их дальнейший рост? – задал закономерный вопрос Сергей Лукин.

Сенатор обратил внимание на то, что самовольное строительство не только ведет к нарушению общественных интересов, создает угрозу безопасности людей при эксплуатации дома и наносит ущерб облику городов. Зачастую «без вины виноватыми» оказываются добросовестные покупатели – граждане, которые не знали о том, что их жилье строится не должным образом.

Необходимо ужесточить ответственность недобросовестных застройщиков, которые сознательно идут на нарушение закона, - заявил Сергей Лукин.

Такую точку зрения разделяет заместитель Министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По его мнению, нужно ввести прямую ответственность за самострои глав муниципалитетов и их заместителей, курирующих вопросы строительства.

- По итогам заседания будут сформированы законодательные инициативы. Результатом реализации предложенных мер должны стать повышение правовой дисциплины застройщиков, пресечение нарушений на ранней стадии самовольного строительства, а также обеспечение неотвратимости наказания. И как следствие – невозможность появления незаконно построенных объектов, соблюдение интересов государства и максимальное обеспечение защиты прав граждан, - подчеркнул сенатор Сергей Лукин.