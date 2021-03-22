34-летнюю жительницу Можги оштрафовали за заведомо ложный донос в полицию (ч. 1 ст. 306 УК РФ) на 5 тыс. руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Установлено, что в январе 2021 года подсудимая находилась в кафе в состоянии опьянения. Затем она повредила мобильный телефон, полученный в подарок. Для скрытия этого она решила обратиться в полицию с заявлением о краже устройства в помещении кафе. В дальнейшем правоохранители выявили факт заведомо ложного доноса. В ходе судебного заседания подсудимая согласилась с предъявленным обвинением.