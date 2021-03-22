Администрация Ростова выставила на торги помещения в Ворошиловском и Первомайском районах

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону выставил на торги семь муниципальных нежилых помещений, которые находятся в Ворошиловском и Первомайском районах города, а также одно — в центре города. Соответствующая информация опубликована на сайте городской администрации.

В Ворошиловском районе на аукцион выставлены помещения на б-ре Комарова, 15Б (122,4 кв. м), ул. Борко, 3/1 (139 кв. м), на пр-кте Космонавтов, 22 (38,1 кв. м) и на ул. Орбитальной, 64 (39 кв. м). В Первомайском районе на торги выставлены помещения на ул. Вятской, 41 (60,9 кв. м), в пер. Днепровском, 109 (248 кв. м). Еще одним лотом является помещение на ул. Шаумяна, 71/46А (19,1 кв. м). Торги состоятся 22, 23 и 29 апреля на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ».

Наталья Шинкарева