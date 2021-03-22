В Башкирии учитель, уволенный по жалобе родителей, отсудил компенсацию

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Кугарчинского межрайонного суда, в октябре 2020 года взыскавшего 191 тыс. руб. невыплаченной зарплаты и 150 тыс. руб. компенсации морального вреда со школы в селе Исимово Кугарчинского района в пользу уволенного учителя технологии и физической культуры Сергея Кошкина. С апелляционной жалобой в суд обращались представители школы.

Сергей Кошкин обратился в суд с иском о восстановлении на работе и выплате компенсации морального вреда в марте 2020 года. Он просил компенсировать его моральные страдания суммой 1 млн руб. Как следует из материалов дела, учитель был уволен по п.2 ст. ЗЗ6 ТК РФ («применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося»). Причиной увольнения стала письменная жалоба отца ученика 3 класса, который сообщил, что во время урока физкультуры учитель ударил его сына кулаком.

3 марта 2020 года районный суд отказал Сергею Кошкину в удовлетворении иска, сославшись на то, что показания сотрудников школы и учеников доказывают факт применения недопустимых методов воспитания. Сам учитель пояснил суду, что ученик не реагировал на его замечания, он его не бил, а только «пальцем коснувшись головы ребенка, усадил его на место». В июле Верховный суд Башкирии отменил решение и направил дело на новое рассмотрение.

При пересмотре дела суд первой инстанции пришел к выводу, что руководство школы нарушило трудовой кодекс, так как не провело служебную проверку и не создало комиссию по рассмотрению сложившейся ситуации. Суд согласился с доводами учителя о том, что «факт увольнения по статье стал известен среди всех учителей района и республики, отчего истцу был причинен моральный вред, потеряна репутации честного педагога перед педколлективом, родителями и учениками школы, а также всего населения деревни». Суд также принял во внимание тот факт, что события негативно отразились на здоровье истца. По решению суда господин Кошкин должен был быть восстановлен на работе.

В ВС Башкирии руководство школы, как следует из определения, указывало на то, что факт применения учителем недопустимых методов воспитания подтвердился. Кроме того, представители школы отмечали завышенный, по их мнению, размер компенсации и отсутствие доказательств причинения учителю нравственных страданий.

ВС признал решение нижестоящего суда обоснованным. По мнению суда, компенсация морального вреда была рассчитана с учетом «принципа разумности и справедливости», характера и степени нравственных страданий истца, положительной характеристики учителя и его длительного опыта работы с детьми без дисциплинарных взысканий, а также наличия у господина Кошкина благодарностей и грамот.

Дарья Кучеренко