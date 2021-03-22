Гособвинение просит 12 лет колонии для экс-главы ОБОП в Татарстане Прения сторон по делу братьев Завьяловых состоялись в Кировском райсуде

В Кировском райсуде Казани прошли прения сторон по делу братьев Завьяловых. Гособвинитель просит приговорить бывшего начальника отдела борьбе с организованной преступностью (ОБОП) МВД по Татарстану Ильнара Залялова к 12 годам колонии строгого режима, а его брата, бизнесмена и собственника «Рестобара» Динара Залялова — 8,5 годам, сообщили в пресс-службе суда.

Следствие считает, что бывший полицейский в 2014 году получил от двух членов ОПГ «Тукаевские» взятку в размере 300 тыс. руб. и стройматериалы на 200 тыс. , а в 2017 году он вместе с братом получил еще 25 млн. Следователи утверждают, что средства братья должны были передать в МВД по Татарстану для содействия в снятии обвинений с членов «Тукаевских». Но обязательства обвиняемые не выполнили.

Вину господа Заляловы не признали.

"Ъ-Казань"