Вышла новая серия сериала «Девяностые» про выборы 1996 года

С 19 марта на платформах More.tv и Wink вышла новая серия документального сериала Сергея Минаева «Девяностые». Она посвящена президентским выборам 1996 года, своими воспоминаниями поделились очевидцы и участники событий тех лет.

«Я хочу поблагодарить всю нашу команду, самоотверженно снимавшую интервью день за днем в разгар второй волны короновируса. И безусловно, поблагодарить героев, без которых этот проект просто не состоялся бы: Татьяна Юмашева, Анатолий Чубайс, Валентин Юмашев, Константин Эрнст, Александр Коржаков, Алексей Венедиктов, Дарья Митина, Алексей Подберезкин, Геннадий Зюганов, Сергей Филатов, Виктор Пешков, Владимир Жириновский, Вадим Глускер, Сергей Родионов, Георгий Сатаров, Владимир Желонкин, Игорь Минтусов, Алексей Чеснаков, Анатолий Куликов»,— написал Сергей Минаев в своем Telegram-канале.

Напомним, что премьера сериала о России 1990-х состоялась 4 января. Первый эпизод был посвящен группе «Мумий Тролль», а второй, «Ночная жизнь», становлению рейв-движения и открытию первых клубов. Про выборы 1996 года запланировано три серии, и финальным эпизодом мини-сериала станет «История российской рекламы».