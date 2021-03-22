В Самарской области обнаружили три финансовые пирамиды

В минувшем году в Самарской области выявлено 19 финансовых организаций, работавших незаконно. В список вошли 16 «черных» кредиторов и три организации с признаками финансовой пирамиды. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

«“Черные” кредиторы чаще всего маскировались под легальных участников финансового рынка или прикрывались различными формами предпринимательской деятельности. Например, сетью комиссионных магазинов, которые фактически выдают потребительские займы под залог имущества, хотя не имеют права этого делать»,– говорится в сообщении.

Указанные организации не числятся в государственных реестрах банка-регулятора. Соответственно, они незаконно предоставляли займы и привлекали деньги жителей региона. Сведения о них направлены правоохранителям.

Георгий Портнов