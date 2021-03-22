Олег Попов избран главой Шурышкарского района

Дума Шурышкарского района (Ямало-Ненецкий автономный округ) избрала Олега Попова новым главой муниципалитета, сообщили в пресс-службе местной администрации.

К участию в конкурсе было допущено три кандидата, в том числе замглавы администрации муниципального образования Мужевского Сергей Петров и начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Шурышкарского район Алексей Кураков.

Как уточняется в сообщении администрации муниципалитета, господин Петров в своем докладе, представленном депутатам на заседании думы Шурыкарского района, сделал акцент на модернизации сельскохозяйственной отрасли, предложил создать на базе интернатов мастерские по различным направлениям народного промысла для детей-оленеводов с привлечением местных мастеров. Господин Кураков отметил необходимость повышения противопожарной безопасности в населенных пунктах, обустройства внутридворовых территорий, а также ликвидации аварийного жилфонда.

«Олег Попов представил комплекс исследований сильных и слабых сторон района, выделил шесть основных направлений развития территории. В частности, сектор ЖКХ, строительство современных соцобъектов, комфортная среда, сельское хозяйство и поддержка предпринимательства, туризм, информационная открытость»,— отметили в администрации Шурышкарского района.

По мнению господина Попова, в муниципалитете необходимо построить котельные на жидком топливе и сети теплоснабжения, модернизировать электростанцию, обеспечить жилые дома, в том числе частные, централизованным теплоснабжением, а также расселить ветхое и аварийное жилье.

Напомним, место главы района стало вакантным в середине февраля после ухода в отставку Андрея Головина, который руководил муниципалитетом с 2012 года. После его ухода исполняющим обязанности был назначен господин Попов, который занимал должность первого заместителя главы. До этого чиновник более пяти лет был представителем губернатора ЯНАО в муниципалитете.