Главный оппонент президента Конго на выборах умер до окончания подсчета голосов

Кандидат в президенты Республики Конго Ги-Брис Парфе Колелас умер до окончания подсчета голосов, сообщил AP пресс-секретарь политика Джастин Нзолуфуа. Господин Колелас был главным оппонентом президента Конго на выборах. В день выборов его госпитализировали с осложнениями, вызванными коронавирусом.

61-летний политик был доставлен во Францию для дальнейшего лечения в воскресенье, 21 марта, но скончался вскоре после приземления в Париже. В последний раз его видели на видео, распространенном в субботу в социальных сетях, в котором он сказал сторонникам, что «борется со смертью».

Ги-Брис Парфе Колелас, набравший 15% голосов на выборах 2016 года, как ожидалось, должен был занять второе место после президента Дени Сассу-Нгессо, одного из самых долгоправящих лидеров Африки с более чем 36-летним сроком пребывания на этом посту. Господин Сассу-Нгессо заявил, что воскресное голосование прошло без инцидентов. «Поэтому я могу сказать, что демократия в нашей стране работает»,— сказал президент, который в прошлый раз победил с 60% голосов.

Подробнее о выборах читайте в публикации “Ъ” «Император идет на выборы».