Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, возведение скольких объектов готовятся закончить столичные девелоперы.

Сегмент высокобюджетных новостроек пополнится в этом году большим количеством готовых объектов. Столичные девелоперы готовятся закончить возведение более 250 объектов бизнес-, премиум- и элитного классов. Завершится строительство как отдельных корпусов в масштабных проектах, так и некоторых комплексов целиком. Это втрое больше домов, чем было сдано в эксплуатацию в прошлом году в тех же сегментах, посчитали аналитики компании «Метриум».

Большинство новых зданий готовятся завершить застройщики комплексов бизнес-класса. В 49 из них будут введены в эксплуатацию все или некоторые корпуса и очереди — в сумме более 160 зданий преимущественно с квартирами. В основном их строительство будет завершено к концу года, но многие дома достроят уже к середине лета.

Приобретение жилья в многоквартирном доме на финальной стадии строительных работ — это вполне выгодное и безопасное решение, отмечают эксперты. Во-первых, клиент все еще экономит средства, так как инвестирует в строительство, а за счет роста готовности выбранный комплекс еще растет в цене. Во-вторых, клиент может уже лично удостовериться, действительно ли почти готовый дом соответствует проекту и ему не потребуется долго ожидать получения ключей.

Также эксперты отмечают, что застройщики получили значительный импульс для инвестиций в новые проекты по итогам прошлого года, когда спрос на высокобюджетные лоты стремительно рос. Правда, во многих новостройках в реализации доступны только самые просторные и дорогие варианты, в связи с этим покупателям, возможно, стоит рассмотреть в качестве альтернативы жилые и апарт-комплексы с более поздним стартом продаж и ввода, где выбор больше, а цены доступнее.