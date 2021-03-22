Ленобласть получит от Фонда содействия реформированию ЖКХ 57 млн рублей на замену лифтов

В Ленинградской области до конца текущего года планируется заменить все лифты, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, ремонт и замена лифтового оборудования будет проводиться при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. Согласно заключенному соглашению, область получит на эти цели 57,4 млн рублей.

По программе капремонта в 2020-2022 годах в Ленобласти была запланирована замена 526 лифтов, 366 уже поменяли. В текущем году будет произведена замена еще 138 подъемников, 100 из них — с поддержкой Фонда.