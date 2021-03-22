«Тотальный диктант» впервые пройдет на английском языке

«Тотальный диктант» в этом году впервые пройдет не только на русском, но и на английском языке. Акция состоится 10 апреля, регистрация для участников откроется 31 марта. Соорганизатором проекта стала EF Education First, сообщает пресс-служба «Тотального диктанта».

Диктант на английском языке пройдет в 18 городах — Астрахани, Брянске, Владивостоке, Владимире, Екатеринбурге, Иркутске, Курске, Москве, Новосибирске, Пензе, Самаре, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сургуте, Сыктывкаре, Тамбове, Уфе и Южно-Сахалинске. Больше всего площадок будет организовано в Москве.

«Тотальный диктант» по английскому языку пройдет через полтора часа после начала русскоязычного диктанта. «При проверке диктантов не будут снижаться оценки за пунктуационные ошибки — только за орфографические»,— отмечают организаторы акции.

«Тотальный диктант» — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру. Каждый желающий может прийти написать диктант и проверить уровень своей грамотности. Идея проекта зародилась в Новосибирске в начале 2000-х годов. Автором текста для диктанта в этом году станет писатель Дмитрий Глуховский. Он напишет и английскую версию диктанта.