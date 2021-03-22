На Мариинском прииске добыли четыре уникальных сростка изумрудов

Впервые за несколько лет на Мариинском прииске (входит в «РТ-Капитал» — дочернее предприятие «Ростеха» по работе с непрофильными и проблемными активами) добыли четыре уникальных сростка изумрудов, сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Общая масса камней составляет более 6 кг. Сростки продадут на аукционе.

Камни были найдены шахтерами в новом блоке Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, который был введен в эксплуатацию в январе. Сростки подняли вручную с глубины 260 м. Самый большой из них весит около 2 кг, самый маленький — 1,3 кг. Сейчас «Ростех» проводит комплексную геолого-экономическую оценку месторождения. «Столь крупные и интересные находки свидетельствуют о большом потенциале рудника, успешная работа которого положительно скажется на повышении качества жизни в поселке Малышева»,— сказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

По словам генерального директора «РТ-Капитал» Кирилла Федорова, сейчас камни проходят оценку в Госохране России. Самородками могут заинтересоваться геологические музеи и частные коллекционеры. «Коллекционные сростки изумрудов — достаточно редкое явление и нахождение двух пар похожих друз в течение нескольких дней — большая удача. Камни имеют правильную характерную форму для изумрудов. Ценность этих образцов состоит в первую очередь в сохранности природной красоты камня, созданного несколько миллионов лет назад в недрах прииска на глубине 260 м»,— отметил господин Федоров.

АО «Мариинский прииск» приступило (/doc/4606594) к геолого-экономической оценке Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения в декабре прошлого года. Недавно на предприятии ввели в эксплуатацию горнопроходческий щит «Восток-10». До конца года будут смонтированы еще два щита, что обеспечит прииск работой на 30-50 лет, говорится в сообщении департамента.

АО «Мариинский прииск» разрабатывает одно из четырех месторождений изумрудов в мире и единственное в России. Ежегодно компания перерабатывает 94 тыс. т руды и добывает 150 кг изумрудов, 2 кг александритов, более 5 т бериллов. Всего на прииске было добыто 670 кг изумрудов, 12 кг александритов и более 27 т бериллов.

Михаил Мананников