В конце недели в Татарстане потеплеет до +7

В субботу, 27 марта, в Татарстане днем потеплеет до +2..+7°, днем ожидается около -1..-6°. Погода преимущество будет без осадков. Днем прогнозируют небольшой снег. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Завтра, 23 марта, в Татарстане сохранится весенняя погода. В течение дня ожидаются снег, мокрый снег, в отдельных районах метель и гололед. Ночью похолодает до -2..-7°, днем воздух прогреется до 0..+5°.

Такая же погода сохранится в Татарстане и 24 марта. Ночью ожидается -4..-9°. Максимальная температура воздуха составит от +4° до -1° . На дорогах образуется гололедица.

25 и 26 марта в Татарстане будет погода без существенных осадков. В четверг в ночные часы похолодает до -6..-11°, днем потеплеет до 0..+5°. В пятницу ночью ожидается -1..-6°, днем +2..+7°.

"Ъ-Казань"