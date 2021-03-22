В Алтайском крае выявили хищение 10 млн рублей на обустройстве электроосвещения

В Барнауле по ходатайству следственного отдела Управления ФСБ по Алтайскому краю на два месяца арестован директор компании «Энергострой», которая занималась обустройством электроосвещения Чуйского тракта (Р-256) — автодороги федерального значения на юге Сибири. О задержании предпринимателя сообщили в пресс-службе УФСБ.

Следователи проверили качество исполнения крупного госконтракта, заключенного ФКУ Упрдор «Алтай» и барнаульской компанией «Энергострой» в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России». Речь идет об устройстве электроосвещения участка трассы от села Соузга до Усть-Муны. По версии следствия, глава подрядной организации приобретал и использовал материалы, не соответствующие требуемому качеству. Вопросы возникли как к самим мачтам освещения, установленным вдоль шоссе, так и к прочности фундамента. На основании представленных заказчику документов с недостоверными сведениями о качестве выполненных работ предприниматель, по версии следствия, похитил свыше 10 млн руб. Ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и задержали. Правоохранители не исключают, что дело может обрасти новыми эпизодами.

Чуйский тракт — автомагистраль длиной около 970 км на юге Сибири, соединяющая Новосибирск с границей России и Монголии. Она пересекает три региона — Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай.

Константин Воронов, Новосибирск