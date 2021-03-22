«Динамо» (Москва) — СКА: ставки с повышенными коэффициентами на матч 22 марта

22 марта московское «Динамо» сыграет с петербургским СКА в матче четвертьфинальной серии плей-офф Чемпионата КХЛ. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 250 котировок на этот матч. На победу «Динамо» в основное время можно поставить за 2.20, на ничью — за 4.00, на победу СКА — за 3.10, на буллит — за 11.00, на то, что тайм-аут возьмут обе команды, — за 3.80, на гол в пустые ворота — за 2.55.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на хоккеистов обеих команд. На гол и пас Морозова можно поставить за 9.50, на гол Яшкина в первом периоде — за 4.70, на то, что Ткачёв наберет очки, — за 2.55, на дубль Кемппайнена — за 12.00, на гол Вея или Галимова — за 3.00, на гол Шипачёва или Яшкина — за 1.70.

Дмитрий Яшкин

Яшкин — один из лучших снайперов московского «Динамо» в плей-офф Чемпионата КХЛ. В 7 матчах Дмитрий забросил 4 шайбы. На гол Яшкина во втором периоде можно поставить за 4.00, на то, что Дмитрий наберет очки в первом периоде, — за 3.20, во втором — за 2.75, на гол в третьем периоде — за 4.00, на дубль — за 10.00, на гол и ассист — за 3.40, на гол, голевой пас и удаление — за 17.00.

Йоонас Кемппайнен

Йоонас забросил 2 шайбы и сделал 3 ассиста в 7 матчах плей-офф Чемпионата КХЛ. По системе «гол+пас» на этом отрезке финн уступает в СКА только Эмилю Галимову. На шайбу Кемппайнена в первом периоде можно поставить за 8.00, во втором — за 7.00, в третьем — за 7.00, на то, что Кемппайнен наберет очки в матче — за 2.00, на гол и ассист — за 7.50.

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