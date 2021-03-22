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Вебинар «8 инструментов управления и систематизации бизнеса» — в «Университете бизнеса Уралсиб»

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Оцифровка и систематизация бизнеса: 8 инструментов управления и систематизации бизнеса», который пройдет 30 марта в 12-00 мск.


Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель — Николай Берёза — операционный предприниматель, эксперт в систематизации, оцифровке и масштабировании бизнеса через франшизу и частные инвестиции.

Разговор на вебинаре пойдет о технологии построения бизнес-системы, о том, как навести порядок в бизнесе, систематизировать и масштабироваться в другие регионы через модель франшизы или частные (дробные) инвестиции.

На встрече обсудим следующие основные темы:

  • Организационная структура: какие функции должны быть в любой организации, чтобы она процветала, и как эти функции начать делегировать без потери производительности.
  • Должностные папки и бизнес-процессы
  • Оцифровка и управленческая отчетность
  • Финансовое планирование: как избежать кассовых разрывов, и чтобы команда чувствовала, что она плывет в одной лодке с вами и переживала за компанию. Система фондов внутри организации.
  • Стратегическое планирование
  • Операционное управление
  • Гибкий метод управления проектами — Scrum. Как добиваться от команды соблюдения дедлайнов и не ошибаться перед заказчиками.
  • Система найма и ввода в должность

По итогам вебинара участники приобретут понимание того, как с точки зрения менеджмента устроены внутри и управляются компании с выручкой от 500 млн рублей, как строить систему, какие инструменты, в какой последовательности и как внедрять, а также получат готовые шаблоны и примеры документов.

Вебинар представляет собой прямой эфир с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей — как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №?30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 266 точек продаж, 1 498 банкоматов, 501 платежный терминал.

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