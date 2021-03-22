На ремонт участков региональных дорог в Ставропольском крае выделят 158 млн рублей

В Александровском округе на ремонт региональных дорог в 2021 году будет выделено 158 млн руб., сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Отмечается, что работы пройдут на участках дорог Новоселицкое — Саблинское, примыкающей к автодороге Ставрополь — Александровское- Минеральные Воды, Александровское — Гофицкое и на двух участках дороги Ставрополь — Александровское-Минеральные Воды. Будет обновлено 14 км дороги. «Наиболее плотное движение — более четырех тысяч автомобилей в сутки — по автодороге Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды, так как она является дублером федеральной трассы „Кавказ“. Поэтому, для повышения безопасности дорожного движения, было принято решение о включении этих участков дорог в планы ремонта на этот год»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева