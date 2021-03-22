Трамваи Челябинска станут бирюзово-зелеными

Челябинские трамваи оформят в едином стиле. Новая раскраска вагонов будет сочетать два цвета – жемчужно-белый и бирюзово-зеленый, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Выбор оттенков обусловлен задачей сохранить преемственность предыдущих цветовых решений общественного транспорта Челябинска и одновременно с этим сменить позиционирование трамвая как скоростного и нового вида транспорта»,– говорится в сообщении ведомства. Сейчас большинство челябинских трамваев бежево-вишневые. Для нового стиля за основу взяли и немного изменили зеленый цвет городских автобусов, который в 2019 году выбрали горожане.

В конце прошлой недели губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал в эфире одной из радиостанций приобретение 31 нового трамвая для регионального центра. По данным миндортранса региона, тендер на закупку новых вагонов объявят до конца марта. Они будут полунизкопольными, с системой климат-контроля в салоне.