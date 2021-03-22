«Сначала я думал, что это какой-то фейк»

В минувшее воскресенье по подозрению в получении взятки был задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Следствие считает, что за помощь при получении контрактов он получил от главы ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля не менее 31 млн руб. Всего задержаны шесть человек, в том числе господин Шпигель, его жена, два сотрудника представительства Пензенской области в правительстве РФ. «Ъ-Средняя Волга» опросил региональных политиков, как они восприняли новость о задержании Ивана Белозерцева.

Георгий Камнев, первый секретарь пензенского обкома КПРФ:

Задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева было неожиданным. Год назад к нам приезжал один из федеральных телеканалов, и делал много сюжетов по фактам коррупции губернатора. Общественность все это обсуждала. После этого президент РФ предложил его в качестве губернатора на второй срок. Ну и все решили, что вроде бы как претензии сняты. Что-то подобного можно было ждать еще год назад, потому что была такая массированная информационная поддержка вот этих коррупционных дел. Но потом все успокоилось, и никто этого не ожидал.

Если подтвердятся факты, что дома у Ивана Белозерцева нашли полмиллиарда рублей, то для это будет абсолютно возмутительным. Я опасаюсь, что какая-то часть этих денег может быть денежными средствами, направленными на здравоохранение. Тем более в такой тяжелый 2020 год, когда очень требовались лекарства, аппараты ИВЛ и тому подобное. И то, что какая-то часть этих денег, которая могла пойти на это, превратилась в кэш и находилась дома у губернатора, я даже не знаю, как это оценить. Не могу судить, насколько близки к правде подозрения в отношении господина Белозерцева. Организация Бориса Шпигеля — это, наверное, основная компания-поставщик медоборудования и лекарственных средств в нашем регионе.





Среди претензий к губернатору то, что прошлые выборы главы региона в 2020 году наша партия не признала и считает их тотально сфальсифицированными. У нас в регионе выстроена система фальсификации, и результаты голосования, которые мы видим, никак не соответствовали реальному волеизъявлению. Мы официально не признали результаты выборов.

Председатель совета реготделения «Справедливой России» Анна Очкина:

Такие события в России всегда ожидаемы и всегда неожиданны. По крайней мере, если речь идет о коррупции и задержании за это кого-то из высших чиновников— это ожидаемо общественным сознание, но всегда неожиданно по месту и времени. Предпосылок к этому было очень много, именно информационного характера. Репортаж делал федеральный канал, ходили слухи по телеграм-каналам, были информационные вбросы. Когда я узнала о задержании, я была потрясена, как и все, наверное. Но я не люблю комментировать те приговоры, которые еще не сложились. Это неправильно с юридической точки зрения, и это также неэтично, потому что человек находится в уязвимом положении. Я надеюсь, что правоохранительные органы будут вести себя по закону. Претензии к его работе, которые, с моей точки зрения, даже подтверждают свою основательность — это закрытость внутренней и финансовой политики. Из-за чего очень трудно было понять причины тех или иных финансовых решений. У меня нет к нему личных претензий, но я понимаю, что совершенно не было желания реального продуктивного взаимодействия. То есть хотели, чтобы была некая видимость плюрализма, но именно видимость. Вот это, я тоже считаю, погубило, потому что не было вокруг человека, который мог бы открыто критиковать, остановить или посоветовать. Мне казалось, в этом большая проблема».

Председатель совета пензенского отделения организации «Деловая Россия», депутат Законодательного собрания Михаил Лисин «Единая Россия»:

Для меня его задержание было неожиданностью. Мне сложно что-то комментировать, потому что пока нет никаких данных, есть только информация о том, что сегодня в Москве должен был состояться суд об избрании меры пресечения. Вот кроме этого дополнительной информации у меня нет, и что-то прокомментировать мне очень сложно. Сначала я думал, что это какой-то, как сейчас говорят, фейк, что это шутка не очень понятная. Но потом начали поступать официальные данные, и оказалось, что все действительно именно так. Мне сложно комментировать то, насколько это может оказаться правдой. Я думаю, стоит подождать и посмотреть на ту информацию, которую будет давать следствие. Претензий к нему, как к губернатору, у меня не было. Конечно, у любого человека есть то, над чем нужно работать.

Мария Шахрай