X5 Retail Group откроет супермаркеты в Мурманской области

X5 Retail Group откроет 10 супермаркетов «Перекресток» в Мурманской области. Как сообщили в компании, расширение географии присутствия стало возможным благодаря соглашению с сетью «Евророс». Торговые сети договорились об открытии супермаркетов в помещениях, занимаемых партнером в городах Мурманской области

Первые магазины сети в Мурманской области откроют во втором квартале текущего года. Совокупная торговая площадь объектов сделки составляет около 13 тыс. кв. м. Восемь помещений находятся в Мурманске, еще два — в Коле и Апатитах. X5 Retail Group планирует сохранить сотрудничество с поставщиками «Евророс».