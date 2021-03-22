Михаил Мурашко похвалил Ярославскую медицину за работу в условиях пандемии

Сегодня в Ярославле во время двусторонней встречи с губернатором Дмитрием Мироновым министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что система здравоохранения Ярославской области активно включилась в работу и оказывала своевременную медицинскую помощь всем нуждающимся в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Были реализованы все меры, закупки инновационного оборудования и лекарственных препаратов для амбулаторного лечения. Ваш регион абсолютно вовремя и четко обеспечивал население медицинской помощью»,— сказал господин Мурашко, поблагодарив также губернатора области за поддержку фармацевтической промышленности в регионе.

Дмитрий Миронов рассказал министру здравоохранения, что общий объем финансирования Ярославской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году составил более 1,18 млрд руб.

«Освоение бюджетных средств в рамках проекта составило практически 100%. В этом году запланировано на эти цели направить на 250 млн руб. больше»,— уточнил глава региона.

Также господин Миронов сообщил, что с 1 января 2021 года в Ярославской области стартовала региональная программа по модернизации первичного звена здравоохранения до 2025 года. Программа ориентирована на повышение доступности медицинской помощи в регионе. По словам губернатора, общий объем финансирования региональной программы составит более 5 млрд руб. В рамках данной программы планируется приобрести около 2 тыс. единиц медицинского оборудования.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что сегодня, 22 марта, в Ярославле Михаил Мурашко и Дмитрий Миронов открыли новый лабораторный комплекс по контролю качества лекарственных препаратов. Господин Мурашко на открытии отметил, что данный комплекс, оснащенный современным оборудованием, является крупнейшим в России.

Дарья Сабаева