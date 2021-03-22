Департамент АПК Тюменской области создаст YouTube-канал за 2 млн рублей

Департамент агропромышленного комплекса (АПК) Тюменской области объявил конкурс на создание и продвижение официального канала в YouTube. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Начальная цена контракта составила более 2 млн руб.

Согласно информации о закупке, контракт рассчитан до 24 декабря. Победитель конкурса разработает дизайн YouTube-канала и займется его продвижением. Подрядчик будет снимать информационные материалы об агропромышленном комплексе региона. В частности, не менее двух репортажей в месяц об организациях сельского хозяйства и о пищевой и перерабатывающей промышленности, не менее одного репортажа — о личных подсобных или фермерских хозяйствах.

Длительность видеороликов составит от трех минут. Общая длительность отснятых материалов составит 300 минут. Компания-подрядчик будет обязана предоставлять отчеты о вовлеченности и охвате аудитории, говорится в конкурсной документации. Проведение итогов конкурса состоится 1 апреля.

Михаил Мананников