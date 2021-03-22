Первые 30 жителей Кукуевки смогут зарегистрировать права собственности в буферной зоне курского заповедника

Научно-технический совет заповедника имени Алехина, в буферной зоне которого были построены жилые дома и выкуплены участки для строительства, согласовал регистрацию прав собственности первым 30 жителям Кукуевки, следует из сообщения региональной администрации. Из 30 согласованных заповедником участков 18 домов построены с разрешением на строительство, шесть - без разрешений на строительство (заповедником был выписан штраф 3 тыс. руб., они оплачены), еще шесть участков без построек, их собственникам согласовано разрешение на строительство.

Напомним, оформить жилые постройки в буферной зоне заповедника областные власти рассчитывают к сентябрю 2021 года.

Проблема регистрации домов и участков деревни Кукуевка восходит к ужесточению режима на границах заповедника в 1988 году. Тогда курский облисполком расширил буферную зону с 1 до 3 км от границ особо охраняемой природной территории. Также он ввел обязательное согласование с заповедником любой хоздеятельности на его территории. В 2009 году земли сельхозназначения были включены в состав Кукуевки, но лишь в январе 2018 года заповедник поставил на кадастровый учет охранную зону, включая спорные земли. После этого региональное управление Росреестра стало отказывать гражданам в регистрации права собственности на жилые дома, построенные в границах охранной зоны. Граждане и юрлица не могли получить согласование на хоздеятельность в заповеднике: в учреждении считали, что постройки наносят ущерб природным комплексам. К разрешению проблемы подключились региональные власти. Им уже удалось договориться с заповедником об «обмене» спорной земли под домами на уникальные природные территории в других муниципалитетах.

Ирина Лобанова