Действующий депутат по округу №59 заявился на праймериз «Единой России»

Депутат Государственной думы РФ от Пермского края по округу №59 Алексей Бурнашов подал заявление на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по данному округу. Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

Ранее источники “Ъ-Прикамье” не исключали, что конкуренцию действующему депутату по округу №59 может составить вице-президент общественной организации предпринимателей «Опора России», советник губернатора Пермского края по вопросам развития экономики и предпринимательства (на общественных началах), депутат законодательного собрания Роман Водянов.

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая на портале «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ. Ранее на праймериз по выборам в Госдуму РФ заявились действующие депутаты Дмитрий Скриванов (округ №60) и Игорь Шубин (округ №58).