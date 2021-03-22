Мэрии Уфы отказали в отсрочке исполнения предупреждения о сносе рекламных конструкций

Арбитражный суд Башкирии отказался приостановить действие предупреждения УФАС по Башкирии, обязавшего мэрию Уфы демонтировать рекламные конструкции на 13 заборах и семи рекламных экранов. Наложить обеспечительные меры на предупреждение в суде просила администрация города. Суд пришел к выводу, что приятие обеспечительных мер «нарушит баланс интересов участников спора и приведет к ограничению полномочий антимонопольного органа, что противоречит правовой природе института обеспечительных мер».

Рекламные конструкции принадлежат трем компаниям: ООО «Альп-мастер», ООО «Урбан» и ООО «Майермедиа». В УФАС пришли к выводу, что разрешения на установку конструкций были выданы с нарушениями. По требованиям антимонопольной службы, помимо выдачи предписаний на демонтаж незаконных конструкций, мэрия должна аннулировать разрешения на их установку, опубликовать на своем сайте схему размещения рекламных конструкций, разработать и утвердить порядок проведения торгов на право размещения экранов и заборов.

Дарья Кучеренко