В Татарстане инфляция в феврале выросла на 0,5%

Годовая инфляция в Татарстане в феврале 2021 года составила 5,6%, что на 0,5% больше, чем месяцем ранее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Отделения – Нацбанка по республике Волго-Вятского ГУ Банка России.

Отмечается, что при этом инфляция в Татарстане остается ниже среднероссийского уровня (5,7%) и среднего уровня в ПФО (5,9%).

«Ускорение инфляции преимущественно связано с действием временных факторов федерального характера, в том числе увеличением издержек производителей, снижением предложения на отдельных продовольственных рынках, а также с восстановлением спроса на ряд товаров и услуг», — отметили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"