Воронежскому депутату Сергею Кудрявцеву продлен домашний арест

Ленинский районный суд Воронежа продлил срок содержания под стражей в отношении депутата городской думы Сергея Кудрявцева до 22 апреля, отклонив ходатайство о смягчении меры пресечения. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) при приватизации Дворца культуры им. С.М. Кирова на Ленинском проспекте Воронежа.

Следствие 29 декабря предъявило обвинение господину Кудрявцеву в особо крупном мошенничестве. По версии СКР, в апреле 2017 года он «решил путем обмана» приобрести право собственности на участок площадью 5,6 тыс. кв. м, в связи с чем предоставил в областной департамент имущественных и земельных отношений документы и заявление о получении земли без торгов за 2,5% от кадастровой стоимости. При этом он якобы «умолчал о факте наличия» собственности РФ на участке, что послужило основанием для заключения договора купли-продажи, поясняли ранее в суде. Сумма предполагаемого ущерба оценивалась ранее в 31,3 млн руб.

В связи с этим же делом осенью на опрос правоохранители вызывали и сына другого депутата гордумы, бывшего мэра Воронежа Сергея Колиуха — Владислава. Сергей Кудрявцев и Владислав Колиух являются совладельцами ООО «Альянс ВК». Компании принадлежит земля под ДК. Получению объекта под полный контроль фирмы мешает бомбоубежище, находящееся в федеральной собственности.

О том, как «Альянса ВК» пытался в судах признать бомбоубежище отсутствующим, читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова