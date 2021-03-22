В Ростовской области средний размер потребкредита в феврале вырос на 11,4%

В феврале 2021 года средний размер потребительского кредита в Ростовской области составил более 190,5 тыс. руб., что на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным НБКИ, средний размер потребкредита в Ставропольском крае составил более 190 тыс. руб. (+19,6%), а в Краснодарском — более 195,1 тыс. руб. (+12,4%). В целом по России в прошлом месяце средний размер потребительского кредита достиг 264,8 тыс. руб., что на 32,7% больше, чем в феврале 2020 года. «Стоит отметить, что увеличение данного показателя происходит на фоне сокращения в последнее время выдачи потребительских кредитов и обусловлено консервативным подходом банков к розничному кредитованию»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева