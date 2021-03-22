Сибирская транспортная полиция не стала возбуждать дело после госпитализации Навального

Органы следствия Западно-Сибирского управления МВД на транспорте не стали возбуждать уголовное дело по итогам проверки после госпитализации Алексея Навального в Омске летом 2020 года. Транспортное управлением МВД не выявило события преступления.

«10 февраля (следствием сибирской транспортной полиции) принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие события преступления)»,— цитирует «Интерфакс» слова судьи Гарнизонного военного суда Андрея Толкаченко. Господин Толкаченко рассматривал жалобу ФБК (признан Минюстом РФ иноагентом) на отказ Главного военного следственного управления СК РФ возбудить дело после госпитализации политика.

Представитель оппозиционера Вячеслав Гимади заявил, что «уведомления об отказе в возбуждении уголовного дела от МВД от 10 февраля защита оппозиционера не получала и о том, продолжается проверка или нет, защите неизвестно».

Господин Гимади в декабре прошлого года подал жалобу в Ленинский райсуд Новосибирска на бездействие Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР. В том же месяце суд в удовлетворении отказал.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет вынужденно совершил экстренную посадку в Омске, и политика госпитализировали в больницу, позже его перевезли в клинику в Берлине.

Артем Шпек