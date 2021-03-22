Супруга бывшего начальника прикамского управления автодорог лишилась имущества из-за иска генпрокуратуры

В Санкт-Петербурге вступило в законную силу решение Московского районного суда города об обращении в доход государства имущества Татьяны Царьковой, супруги бывшего начальника ФКУ «Управление автомобильных дорог „Прикамье“» Сергея Царькова. Как сообщает генпрокуратура, госпожа Царькова приобрела в Ленинградской области объект незавершенного строительства площадью 500 кв. м и земельный участок площадью 2,6 тыс. кв. м. Сумма сделки составила 17 млн руб., что, по данным надзорного органа, превышает совокупный доход семьи Царьковых за три года. При этом подтвердить законность происхождения средств, на которые были куплены объекты, супруги не смогли.

В декабре прошлого года исковые требования генеральной прокуратуры были удовлетворены. В марте этого года апелляционная жалоба ответчика была оставлена без удовлетворения.