Жителя Удмуртии осудили за убийство беременной жены и угрозу убийством брату

Жителя села Якшур-Бодья осудили за убийство гражданской супруги, которая находилась на 25 неделе беременности, и угрозу убийством брату (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ). Верховный суд Удмуртии приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1.5 года, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что 10 мая 2020 года осужденный поссорился с братом и, угрожая убийством, нанес ему удар ножом в область шеи. Кроме того, затем он задушил свою беременную гражданскую супругу.