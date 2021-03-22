Среднеуральскую птицефабрику обязали выплатить 11,8 млн рублей за незаконный сброс сточных вод

Верхнепышминский городской суд обязал Среднеуральскую птицефабрику (входит в агрохолдинг «Равис») выплатить администрации Среднеуральска более 11,8 млн руб. за незаконный сброс сточных вод, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ранее Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура во время проверки установила, что птицефабрика длительное время сливала сточные воды на земельный участок, предназначенный для сельскохозяйственной деятельности. В свою очередь Центр лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Уральскому федеральному округу (УрФО) выявил в почве превышение содержания загрязняющих веществ.

В частности, в почве обнаружили опасные химические вещества:

хлорид-ион (превышение предельно допустимых концентраций в 2,6 раза),

сера (превышение в 1,4 раза),

фосфор (превышение в 1,4 раза),

натрий (превышение в 2,15 раза),

калий (превышение в 1,35 раза),

магний (превышение в 1,3 раза).

По данным прокуратуры, площадь загрязнения составила более 8,3 тыс. кв. метров. Сумма ущерба составила более 11,8 млн руб.

Прокуратура направила в Верхнепышминский городской суд иск с требованием признать сброс сточных вод незаконным и взыскать ущерб. Суд удовлетворил исковые требования, решение суда еще не вступило в законную силу. Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Михаил Мананников