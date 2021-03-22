В Пензенской области предъявили обвинение бывшему председателю избиркома

В Бессоновском районе Пензенской области первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя участковой избирательной комиссии. Женщине предъявлено обвинение по ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования). Об этом сообщили в СУ СК по региону.

По данным следствия, в Бессоновском районе 13 сентября 2020 года при проведении выборов губернатора Пензенской области, а также дополнительных выборов депутатов Госдумы РФ седьмого созыва, председатель избиркома внесла в 1324 неиспользованных бюллетеня ложные сведения. Так, она якобы проставила в бюллетени отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах и поместила их в ящик для голосования, при этом зная, что в выборах приняли участие всего 204 человека. После этого обвиняемая совместно с членами комиссии, неосведомленными о ее противоправных действиях, предположительно, неверно произвела подсчет голосов, внеся в протокол сведения, несоответствующие действительным итогам голосования.

Мария Шахрай