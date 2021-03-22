В Ярославской области сносят незаконные рекламные конструкции

В Ярославской области с начала 2021 года демонтированы 82 незаконно установленные рекламные конструкции, сообщили в региональном департаменте имущественных и земельных отношений. В сообщении отмечается, что за 2020 год было демонтировано более 1.2 тыс. незаконно размещенных рекламных конструкций.

«Объекты, установленные без соответствующего разрешения, подлежат снятию в течение месяца со дня выдачи предписания»,— пояснили в департаменте, добавив, что с января 2021 года собственники конструкций получили 129 соответствующих предписаний.

В департаменте уточнили, что провести рекламную кампанию на законных основаниях можно после участия в электронных аукционах, которые проводит ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов». С начала этого года, проведено пять электронных аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Ярославского, Рыбинского, Тутаевского, Ростовского муниципальных районов, а также в городе Рыбинске и Переславле-Залесском. По данным договорам, в бюджеты муниципальных образований поступит около 4,2 млн руб.

Дарья Сабаева