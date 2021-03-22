Облсуд отменил оправдательный приговор инспектору ДПС, получившему взятку мясом

В Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело двух инспекторов ГИБДД, оправданных Южноуральским городским судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщает пресс-служба облсуда.

Апелляционная инстанция признала выводы Южноуральского горсуда не соответствующими фактическим обстоятельствам дела.

По версии следствия, инспекторы ДПС ГИБДД МВД России по Челябинской области, Руслан Сагитов и Павел Щербаков допускали попустительство и непринятие мер по привлечению к административной ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, Павел Щербаков получил в качестве благодарности от одного из нарушителей не менее 7 кг мяса косули на общую сумму более 5 тыс. руб., от другого – не менее 40 кг мяса свинины по заниженной стоимости. Он обвинялся по четырем статьям: получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ), мелкое взяточничество (ч.1 ст.291.2 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) и подстрекательство к злоупотреблению (ч.4 ст.33, ч.1 ст.285 УК РФ). Его коллеге было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 285 УК РФ.